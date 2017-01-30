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30 Январь 2017 г.

Началась проверка уровня боеготовности армии, из запаса призовут 3000 белорусов

В рамках проверки уровня боеготовности будут оценены элементы боевой и обеспечивающей систем Вооруженных Сил. В соответствии с замыслом к проверке будут привлечены воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск. Предусматривается также проверка системы противовоздушной обороны полетами контрольных целей.

telegraf-by 15:59:00 CET

В белорусской армии началась комплексная проверка уровня боевой готовности

charter97 14:42:00 CET

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