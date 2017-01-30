В рамках проверки уровня боеготовности будут оценены элементы боевой и обеспечивающей систем Вооруженных Сил. В соответствии с замыслом к проверке будут привлечены воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск. Предусматривается также проверка системы противовоздушной обороны полетами контрольных целей. telegraf-by 15:59:00 CET