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30 Январь 2017 г.

Фигурант дела "Кировлес" Петр Офицеров госпитализирован в Москве

Фигурант дела «Кировлеса» предприниматель Петр Офицеров был госпитализирован 30 января в Москве. Об этом сообщает Корреспондент The New Times Мария Эйсмонт, которая в этот момент находилась рядом с ним. В публикации отмечается, что состояние здоровья Офицерова "не критическое". Причины недомогания предпринимателя пока не известны.

svobodanews 18:38:00 CET

Офицеров объяснил болезнью неявку на заседания по «делу «Кировлеса»

rbc 17:38:00 CET

30.01.2017 20:00 : Фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров сегодня был госпитализирован в Москве

echomsk 18:29:00 CET

Дело "Кировлеса": Петр Офицеров попал в больницу, Навального доставят в суд

vesti 21:25:00 CET

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