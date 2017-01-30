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30 Январь 2017 г.
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Фигурант дела "Кировлес" Петр Офицеров госпитализирован в Москве
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Фигурант дела «Кировлеса» предприниматель Петр Офицеров был госпитализирован 30 января в Москве. Об этом сообщает Корреспондент The New Times Мария Эйсмонт, которая в этот момент находилась рядом с ним. В публикации отмечается, что состояние здоровья Офицерова "не критическое". Причины недомогания предпринимателя пока не известны.
svobodanews 18:38:00 CET
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