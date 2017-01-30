Фигурант дела «Кировлеса» предприниматель Петр Офицеров был госпитализирован 30 января в Москве. Об этом сообщает Корреспондент The New Times Мария Эйсмонт, которая в этот момент находилась рядом с ним. В публикации отмечается, что состояние здоровья Офицерова "не критическое". Причины недомогания предпринимателя пока не известны. svobodanews 18:38:00 CET