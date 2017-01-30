В Петербурге задержали 21-летнего гражданина североафриканского государства, работающего поваром в кафе на проспекте Испытателей. Он напал на посетителя 29 января около 4:30. Как сообщили Росбалту в пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, мужчина нанес удары мясным тесаком пострадавшему, выкрикивая угрозы убийством. rosbalt 9:24:00 CET