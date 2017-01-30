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30 Январь 2017 г.
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10:47 В Петербурге повар с тесаком напал на посетителя кафе
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В Петербурге задержали 21-летнего гражданина североафриканского государства, работающего поваром в кафе на проспекте Испытателей. Он напал на посетителя 29 января около 4:30. Как сообщили Росбалту в пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, мужчина нанес удары мясным тесаком пострадавшему, выкрикивая угрозы убийством.
rosbalt 9:24:00 CET
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