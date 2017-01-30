|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
30 Январь 2017 г.
|
|
13:49 В Нижнем Новгороде произошло задымление на заводе реакторных установок
|
На нижегородском заводе ОКБМ Африкантов произошло задымление. По данным пресс-службы завода, локальное задымление на установке по обработке металла в одном из производственных помещений предприятия произошло 30 января в 06:50 мск. Персонал участка был эвакуирован и в течение часа задымление полностью ликвидировали.
rosbalt 12:27:00 CET
|
|
|