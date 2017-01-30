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30 Январь 2017 г.

13:49 В Нижнем Новгороде произошло задымление на заводе реакторных установок

На нижегородском заводе ОКБМ Африкантов произошло задымление. По данным пресс-службы завода, локальное задымление на установке по обработке металла в одном из производственных помещений предприятия произошло 30 января в 06:50 мск. Персонал участка был эвакуирован и в течение часа задымление полностью ликвидировали.

rosbalt 12:27:00 CET

10:19 Горим? ОКБМ имени Африкантова сообщил о задымлении corner

fedpress 8:49:00 CET

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