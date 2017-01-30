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30 Январь 2017 г.

ФАС завела дело на «МегаФон» из-за повышения цен на услуги в роуминге

ФАС возбудила дело против «МегаФона» по подозрению в установке монопольно высокой цены на услуги в роуминге. По оценке службы, оператор увеличил стоимость услуг в ряде стран на 20–2200% Как сообщила в понедельник, 30 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она возбудила дело против МегаФона по признакам нарушения п.

rbc 9:12:00 CET

ФАС обвинила оператора в необоснованном повышении тарифов

kommersant 13:07:00 CET

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" за повышение тарифов в роуминге

life 8:17:00 CET

ФАС возбудила дело против "Мегафона"

justmedia 9:22:00 CET

«Мегафон» не сдержался с роумингом

polit 12:27:00 CET

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