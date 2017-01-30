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30 Январь 2017 г.
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ФАС завела дело на «МегаФон» из-за повышения цен на услуги в роуминге
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ФАС возбудила дело против «МегаФона» по подозрению в установке монопольно высокой цены на услуги в роуминге. По оценке службы, оператор увеличил стоимость услуг в ряде стран на 20–2200% Как сообщила в понедельник, 30 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она возбудила дело против МегаФона по признакам нарушения п.
rbc 9:12:00 CET
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