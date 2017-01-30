Глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о чистой прибыли в 500 млн руб. по итогам 2016 года после убытка в 2015 году в размере 94,2 млрд руб. Об этом на сайте Кремля. сообщается Прибыль хоть и незначительная, тем не менее это прибыльная деятельность, сказал Патрушев. rbc 13:51:00 CET