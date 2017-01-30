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30 Январь 2017 г.

Глава Россельхозбанка отчитался перед Путиным о возврате банка к прибыли

Глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о чистой прибыли в 500 млн руб. по итогам 2016 года после убытка в 2015 году в размере 94,2 млрд руб. Об этом на сайте Кремля. сообщается Прибыль хоть и незначительная, тем не менее это прибыльная деятельность, сказал Патрушев.

rbc 13:51:00 CET

Смета «Зенит-Арены» составляет 41,7 млрд рублей

kommersant 15:40:00 CET

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