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30 Январь 2017 г.

В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от налога на имущество

Тамара Плетнёва, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, внесла законопроект, который предлагает освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество. В пояснительной записке Плетнёва указала, что в настоящее время Налоговый кодекс не предусматривает льгот для многодетных семей.

ntv 19:28:00 CET

Многодетные семьи могут освободить от налога на имущество

life 14:23:00 CET

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