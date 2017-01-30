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30 Январь 2017 г.
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В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от налога на имущество
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Тамара Плетнёва, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, внесла законопроект, который предлагает освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество. В пояснительной записке Плетнёва указала, что в настоящее время Налоговый кодекс не предусматривает льгот для многодетных семей.
ntv 19:28:00 CET
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