В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от налога на имущество Тамара Плетнёва, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, внесла законопроект, который предлагает освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество. В пояснительной записке Плетнёва указала, что в настоящее время Налоговый кодекс не предусматривает льгот для многодетных семей. ntv 19:28:00 CET Многодетные семьи могут освободить от налога на имущество life 14:23:00 CET