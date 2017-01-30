Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме, сообщил агентству ТАСС адвокат Дагир Хасавов. "Мой доверитель был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение", - рассказал он. newsru 10:12:00 CET