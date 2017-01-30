По информации Macrumors и Inquisitr, в Apple работают над новыми функциями для iPhone. Компания заключила договор с Energous и занимается патентами, связанными с беспроводной зарядкой для устройств. Внутренние разработки и первые патенты в данной области специалисты из Купертино создали много лет назад, но до iPhone технология пока не дошла. life 14:23:00 CET