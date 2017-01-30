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30 Январь 2017 г.
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iPhone 8 может получить беспроводную зарядку и защиту от воды
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По информации Macrumors и Inquisitr, в Apple работают над новыми функциями для iPhone. Компания заключила договор с Energous и занимается патентами, связанными с беспроводной зарядкой для устройств. Внутренние разработки и первые патенты в данной области специалисты из Купертино создали много лет назад, но до iPhone технология пока не дошла.
life 14:23:00 CET
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