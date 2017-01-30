Канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина выполнила все требования непростой программы сотрудничества с МВФ. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверила в дальнейшей их поддержке, передает "Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине. korrespondent 17:00:00 CET