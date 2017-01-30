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30 Январь 2017 г.

Меркель положительно оценила реформы в Украине

Канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина выполнила все требования непростой программы сотрудничества с МВФ. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверила в дальнейшей их поддержке, передает "Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине.

korrespondent 17:00:00 CET

Меркель на встрече с Порошенко нашла повод похвалить Украину: появилось видео

news-online 15:34:00 CET

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