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30 Январь 2017 г.
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Меркель положительно оценила реформы в Украине
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Канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина выполнила все требования непростой программы сотрудничества с МВФ. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверила в дальнейшей их поддержке, передает "Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине.
korrespondent 17:00:00 CET
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