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30 Январь 2017 г.

В потребительской корзине россиян увеличится количество овощей и фруктов

Минтруд РФ подготовил документ, предусматривающий изменения в составе потребительской корзине россиян, пишут Известия. Под потребительской корзиной понимается минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Понятие потребительской корзины используется при расчете....

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Азербайджанские дзюдоисты выиграли итальянский турнир

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