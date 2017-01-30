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30 Январь 2017 г.
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В потребительской корзине россиян увеличится количество овощей и фруктов
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Минтруд РФ подготовил документ, предусматривающий изменения в составе потребительской корзине россиян, пишут Известия. Под потребительской корзиной понимается минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Понятие потребительской корзины используется при расчете....
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