Минтруд РФ подготовил документ, предусматривающий изменения в составе потребительской корзине россиян, пишут Известия. Под потребительской корзиной понимается минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Понятие потребительской корзины используется при расчете.... km 8:02:00 CET