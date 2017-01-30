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30 Январь 2017 г.

Один человек погиб из-за взрыва бытового газа в многоэтажке в Башкирии

Взрыв бытового газа в квартире многоэтажного дома произошел в Белорецке. В результате происшествия погиб 56-летний хозяин, а его 27-летняя дочь и знакомый хозяина, помогавший в ремонте, госпитализированы, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

izvestia-ru 13:04:00 CET

В башкирском Белорецке при взрыве газа погиб человек

tatar-inform 15:00:00 CET

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