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30 Январь 2017 г.
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Американские военные попали в третье за полмесяца ДТП в Польше
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ВАРШАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Американские военнослужащие в третий раз за последние две недели попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Польше. Об этом сообщает местный информационный портал Kontakt 24. Инцидент произошел на западе республики в Любушском воеводстве. Грузовик ВС США въехал в дорожное ограждение.
itartass_ru 10:51:00 CET
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