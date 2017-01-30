ВАРШАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Американские военнослужащие в третий раз за последние две недели попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Польше. Об этом сообщает местный информационный портал Kontakt 24. Инцидент произошел на западе республики в Любушском воеводстве. Грузовик ВС США въехал в дорожное ограждение. itartass_ru 10:51:00 CET