. Преступники атаковали банки. Ущерб составил около 3 миллионов евро. При участии Следственного комитета пресечена деятельность международного киберпреступного синдиката, осуществлявшего свою деятельность на территории Европы и Азии. Пять членов международной организованной преступной группы.... gazetaby 12:48:00 CET