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30 Январь 2017 г.
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В Беларуси задержан участник международного киберпреступного синдиката
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. Преступники атаковали банки. Ущерб составил около 3 миллионов евро. При участии Следственного комитета пресечена деятельность международного киберпреступного синдиката, осуществлявшего свою деятельность на территории Европы и Азии. Пять членов международной организованной преступной группы....
gazetaby 12:48:00 CET
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