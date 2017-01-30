|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
30 Январь 2017 г.
|
|
"Мисс Вселенная": впервые с 1953 года в конкурсе победила француженка
|
Ирис Миттенэр из Франции стала победительницей конкурса красоты “Мисс Вселенная”. Миттенэр – вторая француженка, получившая этот титул. В 1953 году он достался ее землячке Лоррен Кристиан Мортель. 24-летняя Ирис – уроженка города Лилль. Девушка учится на хирурга-стоматолога и увлекается экстремальными видами спорта.
euronews-ru 11:23:00 CET
|
|
|