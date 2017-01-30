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30 Январь 2017 г.

"Мисс Вселенная": впервые с 1953 года в конкурсе победила француженка

Ирис Миттенэр из Франции стала победительницей конкурса красоты “Мисс Вселенная”. Миттенэр – вторая француженка, получившая этот титул. В 1953 году он достался ее землячке Лоррен Кристиан Мортель. 24-летняя Ирис – уроженка города Лилль. Девушка учится на хирурга-стоматолога и увлекается экстремальными видами спорта.

euronews-ru 11:23:00 CET

Титул "мисс Вселенная" завоевала француженка Ирис Миттенейр

life 5:48:00 CET

Корона красоты вернулась в Европу

gazeta-ru 15:27:00 CET

Новая Мисс Вселенная любит готовить, экстрим и путешествия

vesti 11:37:00 CET

"Мисс Вселенная 2017" стала 23-летняя француженка

telegraf-by 6:40:00 CET

Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка

lenta 5:47:00 CET

В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя француженка

newsru 6:10:00 CET

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала француженка

azh 6:42:00 CET

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала француженка

day 8:02:00 CET

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