Ирис Миттенэр из Франции стала победительницей конкурса красоты “Мисс Вселенная”. Миттенэр – вторая француженка, получившая этот титул. В 1953 году он достался ее землячке Лоррен Кристиан Мортель. 24-летняя Ирис – уроженка города Лилль. Девушка учится на хирурга-стоматолога и увлекается экстремальными видами спорта. euronews-ru 11:23:00 CET