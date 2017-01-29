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29 Январь 2017 г.

В Индии из-за тумана произошла масштабная авария, есть жертвы и пострадавшие - ФОТО, ВИДЕО

В Индии в воскресенье, 29 января, произошла масштабная авария. Из-за густого тумана столкнулись сразу 30 транспортных средств. В результате аварии по меньшей мере один человек погиб. Около 15 человек получили травмы. Как сообщает NDTV, дорожно-транспортное происшествие произошло на автомагистрали Джайпур-Агра в 25 километрах от города Джайпур.

ura-inform 17:26:00 CET

В Индии из-за тумана столкнулись 30 машин, один человек погиб

kommersant 11:10:00 CET

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