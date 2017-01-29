|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
29 Январь 2017 г.
|
|
В Индии из-за тумана произошла масштабная авария, есть жертвы и пострадавшие - ФОТО, ВИДЕО
|
В Индии в воскресенье, 29 января, произошла масштабная авария. Из-за густого тумана столкнулись сразу 30 транспортных средств. В результате аварии по меньшей мере один человек погиб. Около 15 человек получили травмы. Как сообщает NDTV, дорожно-транспортное происшествие произошло на автомагистрали Джайпур-Агра в 25 километрах от города Джайпур.
ura-inform 17:26:00 CET
|
|
|