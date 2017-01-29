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29 Январь 2017 г.
В Хасавюрте полицейские убили трёх укрывшихся в доме боевиков
svobodanews 9:41:00 CET
В Дагестане оперативники начали штурм дома, в котором укрылись боевики
life 7:59:00 CET
В Хасавюрте блокирован дом с боевиками
interfax-ru 8:17:00 CET
В дагестанском Хасавюрте снят режим КТО после ликвидации боевиков
izvestia-ru 15:14:00 CET
В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников
trud 10:24:00 CET
В Хасавюрте ликвидированы трое боевиков
rg 10:24:00 CET
В ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте уничтожены три боевика
kommersant 9:38:00 CET
В ходе КТО в Хасавюрте убиты три боевика
polit 12:24:00 CET
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