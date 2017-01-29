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29 Январь 2017 г.

В Хасавюрте полицейские убили трёх укрывшихся в доме боевиков

svobodanews 9:41:00 CET

В Дагестане оперативники начали штурм дома, в котором укрылись боевики

life 7:59:00 CET

В Хасавюрте блокирован дом с боевиками

interfax-ru 8:17:00 CET

В дагестанском Хасавюрте снят режим КТО после ликвидации боевиков

izvestia-ru 15:14:00 CET

В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников

trud 10:24:00 CET

В Хасавюрте ликвидированы трое боевиков

rg 10:24:00 CET

В ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте уничтожены три боевика

kommersant 9:38:00 CET

В ходе КТО в Хасавюрте убиты три боевика

polit 12:24:00 CET

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