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29 Январь 2017 г.
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15:34 В Башкирии ребенок погиб из-за упавшей глыбы снега
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Доследственная проверка устанавливает причины и обстоятельства гибели в Уфимском районе 13-летнего мальчика, заваленного сошедшим с водонапорной башни снежным пластом, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии. Сообщение о гибели ребенка в деревне Дубки поступило в правоохранительные органы республики вечером 28 января.
rosbalt 13:51:00 CET
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