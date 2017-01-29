Доследственная проверка устанавливает причины и обстоятельства гибели в Уфимском районе 13-летнего мальчика, заваленного сошедшим с водонапорной башни снежным пластом, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии. Сообщение о гибели ребенка в деревне Дубки поступило в правоохранительные органы республики вечером 28 января. rosbalt 13:51:00 CET