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29 Январь 2017 г.

15:34 В Башкирии ребенок погиб из-за упавшей глыбы снега

Доследственная проверка устанавливает причины и обстоятельства гибели в Уфимском районе 13-летнего мальчика, заваленного сошедшим с водонапорной башни снежным пластом, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии. Сообщение о гибели ребенка в деревне Дубки поступило в правоохранительные органы республики вечером 28 января.

rosbalt 13:51:00 CET

Упавший с крыши снег стал причиной гибели мальчика в Башкирии

izvestia-ru 12:12:00 CET

В Башкирии мальчик погиб после падения на него снега с крыши

rbc 12:51:00 CET

Подросток погиб под рухнувшим с крыши башни пластом снега в Башкирии

trud 16:26:00 CET

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