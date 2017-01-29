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29 Январь 2017 г.
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37 В Дагестане освободили из плена завербованную боевиками школьницу
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Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Нижегородской области. Спецоперация по спасению девушки прошла в конце прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас, уточнили в ведомстве. По данным ФСБ, 16-летняя девушка познакомилась с вербовщиком в августе.
rosbalt 17:52:00 CET
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