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29 Январь 2017 г.

37 В Дагестане освободили из плена завербованную боевиками школьницу

Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Нижегородской области. Спецоперация по спасению девушки прошла в конце прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас, уточнили в ведомстве. По данным ФСБ, 16-летняя девушка познакомилась с вербовщиком в августе.

rosbalt 17:52:00 CET

Школьницу из Нижнего Новгорода освободили из плена вербовщика террористов

polit 12:24:00 CET

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