Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Нижегородской области. Спецоперация по спасению девушки прошла в конце прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас, уточнили в ведомстве. По данным ФСБ, 16-летняя девушка познакомилась с вербовщиком в августе. rosbalt 17:52:00 CET