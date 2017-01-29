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29 Январь 2017 г.

21:56 В Москве вновь упал на рельсы подземки пассажир

В столичном метополитене люди второй раз за сутки оказываются на путях. Под вечер воскресенья пассажир упал под подходящий поезд на станции метро Кунцевская Филевской линии. Машинист успел применить экстренное торможение. Прибывшие на место ЧП спасатели подняли мужчину с переломом руки и передали его врачам скорой помощи.

rosbalt 20:53:00 CET

В московском метро мужчина упал под поезд

rg 18:41:00 CET

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