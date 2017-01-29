В интервью изданию ​Welt am Sonntag федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле признал ошибочной политику в отношении беженцев, при реализации которой ФРГ приняла за последние два года более миллиона мигрантов. Мы постарались исправить многое из того, что вышло из-под контроля в 2015 году. Мы, политики люди, мы тоже ошибаемся. rosbalt 12:51:00 CET