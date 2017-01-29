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29 Январь 2017 г.

13:49 Шойбле признал ошибки в политике Меркель по мигрантам

В интервью изданию ​Welt am Sonntag федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле признал ошибочной политику в отношении беженцев, при реализации которой ФРГ приняла за последние два года более миллиона мигрантов. Мы постарались исправить многое из того, что вышло из-под контроля в 2015 году. Мы, политики люди, мы тоже ошибаемся.

rosbalt 12:51:00 CET

Шойбле признал ошибочной политику «открытых дверей»

vz 10:51:00 CET

Глава Минфина ФРГ признал ошибкой массовый прием беженцев в 2015 году

kp 11:13:00 CET

Германия совершила ошибку своей политикой открытых дверей - Шойбле

svobodanews 12:42:00 CET

Глава минфина Германии назвал ошибкой повальный прием беженцев в 2015 году

fontanka 11:22:00 CET

Глава минфина ФРГ признал ошибкой массовый прием беженцев

justmedia 15:24:00 CET

Шойбле: ситуация с беженцами вышла из-под контроля

vesti 13:15:00 CET

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