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29 Январь 2017 г.
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13:49 Шойбле признал ошибки в политике Меркель по мигрантам
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В интервью изданию Welt am Sonntag федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле признал ошибочной политику в отношении беженцев, при реализации которой ФРГ приняла за последние два года более миллиона мигрантов. Мы постарались исправить многое из того, что вышло из-под контроля в 2015 году. Мы, политики люди, мы тоже ошибаемся.
rosbalt 12:51:00 CET
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