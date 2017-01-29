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29 Январь 2017 г.

14:57 Учредитель культового клуба Soho Rooms выбросился из окна

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из окна многоэтажки в центре Москвы. По информации СМИ, погибшим оказался учредитель известного ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко, более известный как Сергей Jeff. Установлено, что днем 29 января на козырьке одного из жилых домов....

rosbalt 13:51:00 CET

В Москве трагически погиб известный музыкальный продюсер

day 15:22:00 CET

Сооснователь московского клуба Soho Rooms погиб после падения с 17 этажа

lenta 13:22:00 CET

По факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве начата проверка

ntv 13:04:00 CET

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