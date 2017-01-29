Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из окна многоэтажки в центре Москвы. По информации СМИ, погибшим оказался учредитель известного ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко, более известный как Сергей Jeff. Установлено, что днем 29 января на козырьке одного из жилых домов.... rosbalt 13:51:00 CET