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29 Январь 2017 г.

13:35 В Норвегии женщина впервые возглавила вооруженные силы

Получившая новое звание генерал-майора 49-летняя Тонье Скиннарланд стала первой женщиной, назначенной главой ВВС Норвегии, сообщают местные СМИ. Скиннарланд фактически замещала эту должность с октября 2016 года после смерти ее предшественника Пера-Эгиля Рюгга. В конце прошлой недели Скиннарланд официально утвердил Госсовет королевства.

rosbalt 11:51:00 CET

Военно-воздушные силы Норвегии впервые возглавила женщина

kommersant 13:13:00 CET

Главой ВВС Норвегии впервые стала женщина

inform 12:26:00 CET

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