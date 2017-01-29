|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
29 Январь 2017 г.
|
|
13:35 В Норвегии женщина впервые возглавила вооруженные силы
|
Получившая новое звание генерал-майора 49-летняя Тонье Скиннарланд стала первой женщиной, назначенной главой ВВС Норвегии, сообщают местные СМИ. Скиннарланд фактически замещала эту должность с октября 2016 года после смерти ее предшественника Пера-Эгиля Рюгга. В конце прошлой недели Скиннарланд официально утвердил Госсовет королевства.
rosbalt 11:51:00 CET
|
|
|