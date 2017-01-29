Main Menu

News language and date

Analysis over time

29 Январь 2017 г.

Александр Тиханович старался дарить людям тепло и душевность

- Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом, - написала она. - Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной.

rg 20:57:00 CET

Анастасия Тиханович: «Мы сделали все, что могли… Но от этого вылечиться невозможно»

gazetaby 18:44:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Igor Nikolaev (1)

Ani Lorak (1)

Александр Тиханович (4)

Анастасия Тиханович (3)

Николай Кольцов (1)

Александре Тихановиче (1)

-Ядвигу Поплавскую (1)

Сергей Малиновский (1)

Ядвигой Поплавской (1)

Александра Тихановича (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.