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29 Январь 2017 г.
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Александр Тиханович старался дарить людям тепло и душевность
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- Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом, - написала она. - Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной.
rg 20:57:00 CET
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