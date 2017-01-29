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29 Январь 2017 г.
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Депутат сейма Литвы предложил забрать у России Калининградскую область
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Депутат сейма Линас Бальсис выступил с предложением забрать у России Калининградскую область. Об этом он заявил в ходе дискуссии Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса, которая ранее прошла в столице Литвы, издание BaltNews.lt. сообщает Время Калининграда закончилось, цитирует слова Бальсиса корреспондент издания.
rbc 19:43:00 CET
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