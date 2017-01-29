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29 Январь 2017 г.

Депутат сейма Литвы предложил забрать у России Калининградскую область

Депутат сейма Линас Бальсис выступил с предложением забрать у России Калининградскую область. Об этом он заявил в ходе дискуссии Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса, которая ранее прошла в столице Литвы, издание BaltNews.lt. сообщает Время Калининграда закончилось, цитирует слова Бальсиса корреспондент издания.

rbc 19:43:00 CET

Парламентарии Литвы предлагают забрать у России Калининградскую область

fedpress 18:48:00 CET

17:55 В сейме Литвы предложили отобрать Калининградскую область у РФ

rosbalt 16:52:00 CET

Депутат Сейма Литвы предложил отнять у России Калининградскую область

lenta 13:22:00 CET

Литовский депутат предложил забрать у России Калининградскую область

kommersant 18:17:00 CET

Литва требует отобрать у России Калининградскую область

nakanune 23:24:00 CET

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