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29 Январь 2017 г.
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Мексика заявила о своем разочаровании после слов Нетаньяху о стене США
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Правительство Мексики выразило свое разочарование послу Израиля в республике после слов премьер-министра Биньямина Нетаньху о поддержке инициативы президента США Дональда Трампа построить стену на своей южной границе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение мексиканского министерства иностранных дел.
rbc 2:14:00 CET
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