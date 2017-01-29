Правительство Мексики выразило свое разочарование послу Израиля в республике после слов премьер-министра Биньямина Нетаньху о поддержке инициативы президента США Дональда Трампа построить стену на своей южной границе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение мексиканского министерства иностранных дел. rbc 2:14:00 CET