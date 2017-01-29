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29 Январь 2017 г.

Мексика заявила о своем разочаровании после слов Нетаньяху о стене США

Правительство Мексики выразило свое разочарование послу Израиля в республике после слов премьер-министра Биньямина Нетаньху о поддержке инициативы президента США Дональда Трампа построить стену на своей южной границе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение мексиканского министерства иностранных дел.

rbc 2:14:00 CET

Нетаньяху назвал строительство стены на границе США и Мексики отличной идеей

life 3:16:00 CET

В Мехико отреагировали на слова Нетаньяху о строительстве стены между Мексикой и США

vz 9:19:00 CET

Мексика разочарована словами премьера Израиля о "стене Трампа"

ntv 6:23:00 CET

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