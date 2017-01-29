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29 Январь 2017 г.
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Экс-глава Европарламента Шульц выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ
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Правление Социал-демократической партии Германии выдвинуло своего кандидата на должность, которую в настоящее время занимает Ангела Меркель. Кандидатом СДПГ стал Мартин Шульц, бывший глава Европарламента. 61-летний претендент на пост главы федерального правительства Германии был выбран единогласно,....
ntv 13:04:00 CET
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