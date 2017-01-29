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29 Январь 2017 г.

Экс-глава Европарламента Шульц выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ

Правление Социал-демократической партии Германии выдвинуло своего кандидата на должность, которую в настоящее время занимает Ангела Меркель. Кандидатом СДПГ стал Мартин Шульц, бывший глава Европарламента. 61-летний претендент на пост главы федерального правительства Германии был выбран единогласно,....

ntv 13:04:00 CET

Мартин Шульц выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ

svobodanews 14:43:00 CET

Экс-глава Европарламента Мартин Шульц выдвинут на пост канцлера Германии

life 13:32:00 CET

Шульц стал соперником Меркель за кресло канцлера

telegraf-by 17:16:00 CET

У Меркель появились серьезные противники

vesti 20:37:00 CET

Шульц хочет обеспечить солидарность ЕС по беженцам за счет бюджета 29.01.2017 Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ считает возможным использовать финансовые механизмы ЕС для обеспечения солидарности при распределении беженцев.

deutschewelle-ru 16:48:00 CET

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