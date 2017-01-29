Такое мнение высказал глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он отметил, что считает ограничительные меры против России бессмысленными. Премьер добавил, что санкции в отношении России наносят ущерб интересам европейских стран. Роберт Фицо : Считаю, если США отменят санкции, то то же самое быстро сделает и ЕС. ntv 16:39:00 CET