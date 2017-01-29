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29 Январь 2017 г.
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Премьер Словакии: Евросоюз отменит антироссийские санкции после США
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Такое мнение высказал глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он отметил, что считает ограничительные меры против России бессмысленными. Премьер добавил, что санкции в отношении России наносят ущерб интересам европейских стран. Роберт Фицо : Считаю, если США отменят санкции, то то же самое быстро сделает и ЕС.
ntv 16:39:00 CET
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