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29 Январь 2017 г.

Премьер Словакии: Евросоюз отменит антироссийские санкции после США

Такое мнение высказал глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он отметил, что считает ограничительные меры против России бессмысленными. Премьер добавил, что санкции в отношении России наносят ущерб интересам европейских стран. Роберт Фицо : Считаю, если США отменят санкции, то то же самое быстро сделает и ЕС.

ntv 16:39:00 CET

Премьер Баварии призвал снять санкции с России в 2017 году

vz 2:46:00 CET

Премьер Словакии: ЕС отменит санкции против России сразу после США

vz 16:24:00 CET

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