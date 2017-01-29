28 января на центральную площадь Новосибирска вышли около 1000 человек. Повестка митинга была та же, что и месяц с лишним назад на Михайловской набережной требование отменить повышение жилищно-коммунальных тарифов, которые, по решению региональных и городских властей, с 1июля 2017 должны увеличиться.... novayagazeta 22:56:00 CET