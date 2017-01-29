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29 Январь 2017 г.

Новосибирцы — региональным властям: «Третий митинг будет больше!»

28 января на центральную площадь Новосибирска вышли около 1000 человек. Повестка митинга была та же, что и месяц с лишним назад на Михайловской набережной требование отменить повышение жилищно-коммунальных тарифов, которые, по решению региональных и городских властей, с 1июля 2017 должны увеличиться....

novayagazeta 22:56:00 CET

В Новосибирске горожане вышли на митинг против роста коммунальных тарифов

ng 10:22:00 CET

Жители Новосибирска протестовали против роста тарифов ЖКХ

fedpress 14:42:00 CET

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