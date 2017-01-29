|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
29 Январь 2017 г.
|
|
Новосибирцы — региональным властям: «Третий митинг будет больше!»
|
28 января на центральную площадь Новосибирска вышли около 1000 человек. Повестка митинга была та же, что и месяц с лишним назад на Михайловской набережной требование отменить повышение жилищно-коммунальных тарифов, которые, по решению региональных и городских властей, с 1июля 2017 должны увеличиться....
novayagazeta 22:56:00 CET
|
|
|