Нидерланды не смогли расшифровать российские данные о крушении лайнера MH17 Нидерландские следователи из-за специфического формата данных не смогли расшифровать информацию с радаров, предоставленную Москвой в рамках расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Об этом сообщает В заявлении нидерландской прокуратуры, которое цитирует газета,.... newsru 15:36:00 CET В Нидерландах не смогли расшифровать предоставленные Россией данные по MH17 vz 15:24:00 CET

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