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29 Январь 2017 г.

Нидерланды не смогли расшифровать российские данные о крушении лайнера MH17

Нидерландские следователи из-за специфического формата данных не смогли расшифровать информацию с радаров, предоставленную Москвой в рамках расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Об этом сообщает В заявлении нидерландской прокуратуры, которое цитирует газета,....

newsru 15:36:00 CET

В Нидерландах не смогли расшифровать предоставленные Россией данные по MH17

vz 15:24:00 CET

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