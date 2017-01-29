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29 Январь 2017 г.
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Нидерланды не смогли расшифровать российские данные о крушении лайнера MH17
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Нидерландские следователи из-за специфического формата данных не смогли расшифровать информацию с радаров, предоставленную Москвой в рамках расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Об этом сообщает В заявлении нидерландской прокуратуры, которое цитирует газета,....
newsru 15:36:00 CET
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