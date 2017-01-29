. Подозрительный предмет, который ранее обнаружили около Морского вокзала в Севастополе, оказался муляжом взрывного устройства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Обнаруженный предмет оказался муляжом взрывного устройства, угрозы он не несет»,— заявил собеседник агентства. kommersant 17:46:00 CET