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29 Январь 2017 г.
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Подозрительный предмет в Севастополе оказался муляжом взрывного устройства
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. Подозрительный предмет, который ранее обнаружили около Морского вокзала в Севастополе, оказался муляжом взрывного устройства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Обнаруженный предмет оказался муляжом взрывного устройства, угрозы он не несет»,— заявил собеседник агентства.
kommersant 17:46:00 CET
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