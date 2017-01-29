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29 Январь 2017 г.

Подозрительный предмет в Севастополе оказался муляжом взрывного устройства

. Подозрительный предмет, который ранее обнаружили около Морского вокзала в Севастополе, оказался муляжом взрывного устройства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Обнаруженный предмет оказался муляжом взрывного устройства, угрозы он не несет»,— заявил собеседник агентства.

kommersant 17:46:00 CET

Предмет, обнаруженный в порту Севастополя, оказался муляжом взрывного устройства

life 18:05:00 CET

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