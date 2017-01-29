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29 Январь 2017 г.

Памятник принцессе Диане установят принцы Уильям и Гарри

Памятник принцессе Диане, погибшей в ночь на 31 августа 1997 года в Париже, установят ее сыновья в садах Кенсингтонского дворца. Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри приурочили это к двадцатой годовщине смерти своей матери, сообщил 28 января Кенсингтонский дворец, сообщает Лента.

izvestia-ru 8:11:00 CET

Принцы Уильям и Гарри поставят в Лондоне памятник принцессе Диане

ntv 2:15:00 CET

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