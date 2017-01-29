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29 Январь 2017 г.
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Памятник принцессе Диане установят принцы Уильям и Гарри
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Памятник принцессе Диане, погибшей в ночь на 31 августа 1997 года в Париже, установят ее сыновья в садах Кенсингтонского дворца. Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри приурочили это к двадцатой годовщине смерти своей матери, сообщил 28 января Кенсингтонский дворец, сообщает Лента.
izvestia-ru 8:11:00 CET
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