Памятник принцессе Диане, погибшей в ночь на 31 августа 1997 года в Париже, установят ее сыновья в садах Кенсингтонского дворца. Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри приурочили это к двадцатой годовщине смерти своей матери, сообщил 28 января Кенсингтонский дворец, сообщает Лента. izvestia-ru 8:11:00 CET