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29 Январь 2017 г.

Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей

МИНСК, 28 января. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Первое ралли среди тракторов по маршруту Париж-Мосар прошло в субботу в Витебской области Белоруссии. Наблюдали за необычными гонками более 5 тысяч зрителей - как местные жители, так и зарубежные гости. Париж - это не столица Франции, а белорусская деревенька.

itartass_ru 5:27:00 CET

Тракторное ралли МТЗ станет традиционным и будет проходить не только в Беларуси

belaruspartisan 7:35:00 CET

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