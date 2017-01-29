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29 Январь 2017 г.
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Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
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МИНСК, 28 января. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Первое ралли среди тракторов по маршруту Париж-Мосар прошло в субботу в Витебской области Белоруссии. Наблюдали за необычными гонками более 5 тысяч зрителей - как местные жители, так и зарубежные гости. Париж - это не столица Франции, а белорусская деревенька.
itartass_ru 5:27:00 CET
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