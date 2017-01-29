Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей МИНСК, 28 января. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Первое ралли среди тракторов по маршруту Париж-Мосар прошло в субботу в Витебской области Белоруссии. Наблюдали за необычными гонками более 5 тысяч зрителей - как местные жители, так и зарубежные гости. Париж - это не столица Франции, а белорусская деревенька. itartass_ru 5:27:00 CET Тракторное ралли МТЗ станет традиционным и будет проходить не только в Беларуси belaruspartisan 7:35:00 CET