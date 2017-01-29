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29 Январь 2017 г.

Меркель и Трамп договорились еще больше укрепить сотрудничество между ФРГ и США

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу, 28 января, первые официальные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Оба лидера подчеркнули, насколько важно германо-американское....

itartass_ru 10:44:00 CET

Меркель считает ошибочным решение США об ограничении въезда мусульманам

vedomosti 12:30:00 CET

29.01.2017 13:30 : Ангела Меркель раскритиковала новый указ президента США об ограничении на въезд людей из семи мусульманских стран

echomsk 11:50:00 CET

Меркель раскритиковала миграционную политику Трампа

deutschewelle-ru 13:05:00 CET

Трамп и Меркель обсудили отношения с РФ и ситуацию в Украине

telegraf-by 0:36:00 CET

Трамп и Меркель отметили важность НАТО для стабильности в мире

izvestia-ru 4:41:00 CET

611 Белый дом раскрыл содержание переговоров Трампа и Меркель

rosbalt 1:50:00 CET

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