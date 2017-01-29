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29 Январь 2017 г.
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Меркель и Трамп договорились еще больше укрепить сотрудничество между ФРГ и США
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БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу, 28 января, первые официальные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Оба лидера подчеркнули, насколько важно германо-американское....
itartass_ru 10:44:00 CET
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