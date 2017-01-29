В "ДНР" сообщают о смерти своего комбата "Грека" под Авдеевкой В результате боя в районе Авдеевской промзоны (Донецкая обл.) погиб командир батальона "ДНР" с позывным "Грек", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на так называемое министерство обороны "ДНР". "Сегодня… погиб командир батальона ВС ДНР с позывным "Грек", - сказал представитель "Минобороны "ДНР" журналистам в воскресенье. interfax-ua-ru 17:33:00 CET 19:27 Комбат ополченцев с позывным «Грек» убит под Авдеевкой rosbalt 17:52:00 CET

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