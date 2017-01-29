В российском городе Александрове родился на свет мальчик, которого родители по велению дедушки-патриота решили назвать в честь министра обороны России. По данным газеты « Новый город Александров », мальчик появился на свет весом 3 килограмма 200 грамм, его рост - 50 сантиметров. Имя выбирал дедушка семейства Рахмон Джураев . gazetaby 15:11:00 CET