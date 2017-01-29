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29 Январь 2017 г.

У маленького Путинушки появился братик Шойгу

В российском городе Александрове родился на свет мальчик, которого родители по велению дедушки-патриота решили назвать в честь министра обороны России. По данным газеты « Новый город Александров », мальчик появился на свет весом 3 килограмма 200 грамм, его рост - 50 сантиметров. Имя выбирал дедушка семейства Рахмон Джураев .

gazetaby 15:11:00 CET

Двухлетний Путин из России обзавелся братом Шойгу

inform 13:26:00 CET

У мальчика по имени Путин появился брат Шойгу

kazpravda 12:29:00 CET

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