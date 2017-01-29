|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
29 Январь 2017 г.
|
|
«МЮ» согласился продать лучшего бомбардира после рекордного предложения
|
Манчестер Юнайтед готов отпустить лучшего бомбардира в истории клуба Уэйна Руни в китайский клуб. Трансфер может состояться в феврале. Уэйн Руни может уже в феврале перейти в один из китайских клубов, сообщает Mirror. За три года в Китае нападающий заработает больше, чем за 17 лет в английской премьер-лиге.
fontanka 14:56:00 CET
|
|
|