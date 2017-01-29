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29 Январь 2017 г.

«МЮ» согласился продать лучшего бомбардира после рекордного предложения

Манчестер Юнайтед готов отпустить лучшего бомбардира в истории клуба Уэйна Руни в китайский клуб. Трансфер может состояться в феврале. Уэйн Руни может уже в феврале перейти в один из китайских клубов, сообщает Mirror. За три года в Китае нападающий заработает больше, чем за 17 лет в английской премьер-лиге.

fontanka 14:56:00 CET

"МЮ" собирается продать Руни китайцам

day 13:27:00 CET

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