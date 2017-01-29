Швейцарский теннисист Роджер Федерер в пятый раз выиграл Открытый чемпионат Австралии, сообщает Р-Спорт. В финале Федерер встречался с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч продолжался 3 часа 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу швейцарца. Таким образом, Федерер в 18-й раз в карьере выиграл турнир Большого шлема. fontanka 14:56:00 CET