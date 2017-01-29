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29 Январь 2017 г.

Федерер обыграл Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в пятый раз выиграл Открытый чемпионат Австралии, сообщает Р-Спорт. В финале Федерер встречался с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч продолжался 3 часа 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу швейцарца. Таким образом, Федерер в 18-й раз в карьере выиграл турнир Большого шлема.

fontanka 14:56:00 CET

"Король величия!": футбольный мир реагирует на победу Федерера на Australian Open

korrespondent 14:46:00 CET

Швейцарец Роджер Федерер выиграл Australian Open

vesti 14:03:00 CET

Федерер стал пятикратным победителем Australian Open

vz 13:52:00 CET

29.01.2017 16:04 : Роджер Федерер стал победителем Открытого Чемпионата Австралии по теннису

echomsk 14:54:00 CET

Федерер взял Шлем в Австралии

gazeta-ru 14:01:00 CET

Федерер стал пятикратным победителем Australian Open

rg 21:42:00 CET

Федерер вырвал победу у Надаля в финале Australian Open

lenta 14:11:00 CET

Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

charter97 14:10:00 CET

Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

ntv 13:34:00 CET

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