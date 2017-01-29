Main Menu

News language and date

Analysis over time

29 Январь 2017 г.

Адвокат Януковича назвал условия для его возвращения на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович готов прибыть на родину для участия в суде, если ему обеспечат личную безопасность, а также будет расследовано дело о покушении на него. Об этом в воскресенье, 29 января, в интервью телеканалу 112 Украина сказал адвокат беглого главы государства Виталий Сердюк.

fontanka 17:59:00 CET

Адвокат рассказал, когда Янукович приедет в Киев

charter97 17:13:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Ukraine (3)

Help about this topicPlaces

Kyiv(UA)

Kharkiv(UA)

Help about this topicRelated People

Viktor Yanukovich (3)

Vladimir Putin (1)

Виталий Сердюк (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.