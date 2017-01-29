Бывший президент Украины Виктор Янукович готов прибыть на родину для участия в суде, если ему обеспечат личную безопасность, а также будет расследовано дело о покушении на него. Об этом в воскресенье, 29 января, в интервью телеканалу 112 Украина сказал адвокат беглого главы государства Виталий Сердюк. fontanka 17:59:00 CET