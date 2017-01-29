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29 Январь 2017 г.
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Адвокат Януковича назвал условия для его возвращения на Украину
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Бывший президент Украины Виктор Янукович готов прибыть на родину для участия в суде, если ему обеспечат личную безопасность, а также будет расследовано дело о покушении на него. Об этом в воскресенье, 29 января, в интервью телеканалу 112 Украина сказал адвокат беглого главы государства Виталий Сердюк.
fontanka 17:59:00 CET
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