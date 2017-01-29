Победителем праймериз правящей Социалистической партии во Франции стал, по предварительным данным, бывший министр образования Бенуа Амон, которому отдало свои голоса большинство процентов пришедших на выборы избирателей. Во втором туре он одержал победу над своим соперником, экс-премьер-министром, Манюэлем Вальсом. euronews-ru 21:10:00 CET