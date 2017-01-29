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29 Январь 2017 г.

Бенуа Амон победил на праймериз Социалистической партии Франции

Победителем праймериз правящей Социалистической партии во Франции стал, по предварительным данным, бывший министр образования Бенуа Амон, которому отдало свои голоса большинство процентов пришедших на выборы избирателей. Во втором туре он одержал победу над своим соперником, экс-премьер-министром, Манюэлем Вальсом.

euronews-ru 21:10:00 CET

AFP: Победителем на праймериз Соцпартии во Франции стал Бенуа Амон

life 21:06:00 CET

Во Франции определился кандидат в президенты от социалистов Во втором туре праймериз французских социалистов, согласно предварительным результатам, лидирует бывший министр образования Бенуа Амон. Его соперник, экс-премьер Манюэль Вальс уже признал свое поражение. Читать полностью

deutschewelle-ru 21:05:00 CET

Во Франции определили кандидата в президенты от социалистов

telegraf-by 21:54:00 CET

Бенуа Амон стал их кандидатом в президенты

kommersant 21:50:00 CET

29.01.2017 09:04 : У французских социалистов сегодня пройдет второй тур праймериз

echomsk 7:44:00 CET

Праймериз социалистов во Франции выиграл Бенуа Амон

izvestia-ru 21:26:00 CET

От партии Олланда кандидатом в президенты Франции выдвинут Амон

rosbalt 21:54:00 CET

Праймериз французской Социалистической партии: победу одержал Бенуа Амон

day 22:59:00 CET

Амон победил на праймериз французской Социалистической партии

aif 22:31:00 CET

На праймериз французских социалистов победил Бенуа Амон

lenta 21:27:00 CET

Кандидатом в президенты Франции от социалистов стал экс-министр образования Бенуа Амон

newsru 21:39:00 CET

Во Франции сегодня завершаются праймериз среди социалистов

svobodanews 18:44:00 CET

Экс-премьер Франции Вальс проиграл праймериз социалистов

vz 21:28:00 CET

23:36 В выборах президента Франции от социалистов будет участвовать Бенуа Амон corner

fedpress 21:53:00 CET

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