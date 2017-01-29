В Хасавюрте идет поиск боевиков. Силовики блокировали частный дом в Хасавюрте, где могут укрываться предполагаемые боевики и их пособники. Их обнаружили в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий, группа подозреваемых состоит из местных жителей, рассказал РИА источник в правоохранительных органах Дагестана. echomsk 8:45:00 CET