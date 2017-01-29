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29 Январь 2017 г.
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29.01.2017 10:01 : Режим контртеррористической операции введен в Дагестане
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В Хасавюрте идет поиск боевиков. Силовики блокировали частный дом в Хасавюрте, где могут укрываться предполагаемые боевики и их пособники. Их обнаружили в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий, группа подозреваемых состоит из местных жителей, рассказал РИА источник в правоохранительных органах Дагестана.
echomsk 8:45:00 CET
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