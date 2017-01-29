Main Menu

News language and date

Analysis over time

29 Январь 2017 г.

29.01.2017 10:01 : Режим контртеррористической операции введен в Дагестане

В Хасавюрте идет поиск боевиков. Силовики блокировали частный дом в Хасавюрте, где могут укрываться предполагаемые боевики и их пособники. Их обнаружили в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий, группа подозреваемых состоит из местных жителей, рассказал РИА источник в правоохранительных органах Дагестана.

echomsk 8:45:00 CET

Жилой дом блокировали в рамках КТО в Хасавюрте

life 6:58:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.