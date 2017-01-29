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29 Январь 2017 г.
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В провинции Западный Азербайджан сошла снежная лавина, есть погибшие
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В иранской провинции Западный Азербайджан под снежную лавину попали люди. Как передает со ссылкой на АПА, об этом сообщили в службе скорой и неотложной медицинской помощи провинции. Согласно сообщению, это произошло в селе Биваран вблизи города Сердешт. В результате погибли 4 человека, а двое пропали без вести.
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