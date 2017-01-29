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29 Январь 2017 г.

СМИ: Сборную Беларуси по футболу возглавит российский тренер

Николай Писарев в ближайшее время будет назначен главным тренер сборной Белоруссии по футболу, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На этом посту он сменит уволенного в конце декабря прошлого года Александра Хацкевича. После четырех туров сборная Беларуси занимает....

belaruspartisan 13:45:00 CET

Российский тренер Писарев: Сборная Беларуси? Мало ли что пишут

charter97 15:41:00 CET

Сборную Беларуси по футболу возглавит экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев

belapan 11:55:00 CET

СМИ: Сборную Беларуси по футболу возглавит российский тренер

charter97 13:10:00 CET

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