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29 Январь 2017 г.
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СМИ: Сборную Беларуси по футболу возглавит российский тренер
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Николай Писарев в ближайшее время будет назначен главным тренер сборной Белоруссии по футболу, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На этом посту он сменит уволенного в конце декабря прошлого года Александра Хацкевича. После четырех туров сборная Беларуси занимает....
belaruspartisan 13:45:00 CET
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