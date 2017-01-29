Николай Писарев в ближайшее время будет назначен главным тренер сборной Белоруссии по футболу, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На этом посту он сменит уволенного в конце декабря прошлого года Александра Хацкевича. После четырех туров сборная Беларуси занимает.... belaruspartisan 13:45:00 CET