. Спортсменка заявила, что не жалеет о предоставленной WADA информации. Москва, 29 января - АиФ-Москва. Бегунья Юлия Степанова не хочет возвращаться в Россию и выступать за сборную, передает Associated Press. Она отметила, что еще год назад она ответила бы на подобное предложение положительно. Но теперь я передумала. aif 13:25:00 CET