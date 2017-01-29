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29 Январь 2017 г.

Информатор WADA Юлия Степанова не хочет возвращаться в Россию

. Спортсменка заявила, что не жалеет о предоставленной WADA информации. Москва, 29 января - АиФ-Москва. Бегунья Юлия Степанова не хочет возвращаться в Россию и выступать за сборную, передает Associated Press. Она отметила, что еще год назад она ответила бы на подобное предложение положительно. Но теперь я передумала.

aif 13:25:00 CET

Информатор WADA Степанова, показав смехотворный результат, дала понять, что больше не хочет выступать за Россию

nv-online 8:25:00 CET

Информатор WADA Степанова: в России не верят, что можно обойтись без допинга

fontanka 9:51:00 CET

Информатор WADA Юлия Степанова провалила свой первый старт 2017 года

life 8:59:00 CET

Информатор WADA Юлия Степанова пробежала дистанцию последней

rg 23:12:00 CET

Информатов WADA Степанова после провального выступления решила больше не представлять Россию

newsru 10:33:00 CET

Информатор WADA Степанова отказалась возвращаться в Россию

polit 17:44:00 CET

Информатор WADA Степанова заявила о нежелании возвращаться в Россию

lenta 8:34:00 CET

Информатор WADA Степанова возвращаться в Россию не хочет

justmedia 14:54:00 CET

Информатор WADA Степанова заявила, что больше не хочет выступать за Россию

ntv 13:34:00 CET

17:45 Информатор WADA бегунья Юлия Степанова не желает возвращаться в Россию corner

fedpress 17:16:00 CET

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