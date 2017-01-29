. На борту судна находился 31 человек. Москва, 29 января - АиФ-Москва. Сильный ветер и волны осложняют поиски судна с туристами, которое пропало у берегов Малайзии, передает По словам замруководителя Агентства морской безопасности штата Сабах Рахима Рамли, поисковая операция ведется на площади более тысячи квадратных километров. aif 9:22:00 CET