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29 Январь 2017 г.

Поиски пропавшего у берегов Малайзии судна осложнены плохой погодой

. На борту судна находился 31 человек. Москва, 29 января - АиФ-Москва. Сильный ветер и волны осложняют поиски судна с туристами, которое пропало у берегов Малайзии, передает По словам замруководителя Агентства морской безопасности штата Сабах Рахима Рамли, поисковая операция ведется на площади более тысячи квадратных километров.

aif 9:22:00 CET

Спасены 27 из 31 человека с затонувшего судна в Малайзии

life 13:02:00 CET

17:41 Больше 20 китайских туристов в затонувшего в Малайзии судна удалось спасти

rosbalt 15:51:00 CET

В Малайзии нашли почти всех пассажиров затонувшего судна с туристами

rg 14:10:00 CET

Крушение судна у Малайзии: названо число пропавших без вести

obozrevatel 15:25:00 CET

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