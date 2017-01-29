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29 Январь 2017 г.
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Поиски пропавшего у берегов Малайзии судна осложнены плохой погодой
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. На борту судна находился 31 человек. Москва, 29 января - АиФ-Москва. Сильный ветер и волны осложняют поиски судна с туристами, которое пропало у берегов Малайзии, передает По словам замруководителя Агентства морской безопасности штата Сабах Рахима Рамли, поисковая операция ведется на площади более тысячи квадратных километров.
aif 9:22:00 CET
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