Москва, 29 января - АиФ-Москва. АиФ Российский корабль прошел в нескольких милях от территориальных вод Латвии. Об этом заявили представители Вооруженных сил республики, пишет По данным военных, корабль класса Бира был замечен в эксклюзивной экономической зоне Латвии в десяти морских милях от территориальных вод. aif 4:37:00 CET