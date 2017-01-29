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29 Январь 2017 г.

Латвия заявила о прохождении корабля РФ близ ее территориальных вод

Москва, 29 января - АиФ-Москва. АиФ Российский корабль прошел в нескольких милях от территориальных вод Латвии. Об этом заявили представители Вооруженных сил республики, пишет По данным военных, корабль класса Бира был замечен в эксклюзивной экономической зоне Латвии в десяти морских милях от территориальных вод.

aif 4:37:00 CET

Латвия рассказала о прохождении корабля ВМФ России близ своих границ

rbc 4:34:00 CET

Латвия сообщила о прохождении российского корабля близ ее вод

kommersant 3:21:00 CET

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