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29 Январь 2017 г.
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Латвия заявила о прохождении корабля РФ близ ее территориальных вод
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Москва, 29 января - АиФ-Москва. АиФ Российский корабль прошел в нескольких милях от территориальных вод Латвии. Об этом заявили представители Вооруженных сил республики, пишет По данным военных, корабль класса Бира был замечен в эксклюзивной экономической зоне Латвии в десяти морских милях от территориальных вод.
aif 4:37:00 CET
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