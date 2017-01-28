Сторонники выхода Калифорнии из состава США начали сбор подписей среди жителей штата, за 180 дней им нужно заручиться поддержкой чуть менее 585,5 тыс. человек (8% населения штата). За два дня до этого министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать процедуру сбора подписей за так называемый Calexit. vz 14:09:00 CET