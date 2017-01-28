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28 Январь 2017 г.

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США

Сторонники выхода Калифорнии из состава США начали сбор подписей среди жителей штата, за 180 дней им нужно заручиться поддержкой чуть менее 585,5 тыс. человек (8% населения штата). За два дня до этого министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать процедуру сбора подписей за так называемый Calexit.

vz 14:09:00 CET

В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

charter97 12:16:00 CET

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