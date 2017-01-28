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28 Январь 2017 г.
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В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США
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Сторонники выхода Калифорнии из состава США начали сбор подписей среди жителей штата, за 180 дней им нужно заручиться поддержкой чуть менее 585,5 тыс. человек (8% населения штата). За два дня до этого министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать процедуру сбора подписей за так называемый Calexit.
vz 14:09:00 CET
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