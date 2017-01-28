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28 Январь 2017 г.

Россияне рассказали, какой пенсии им хватит ( 1 )

По мнению сограждан, приемлемым был бы размер ежемесячной пенсии на уровне 20-30 тысяч рублей Чуть более трети граждан России считают достаточной размер пенсии на уровне 20-30 тысяч рублей. Такие данные, как сообщает издание Известия , были получены в ходе опроса Российского государственного социального университета (РГСУ).

trud 5:18:00 CET

Россияне назвали приемлемый размер пенсии

rg 4:52:00 CET

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