По мнению сограждан, приемлемым был бы размер ежемесячной пенсии на уровне 20-30 тысяч рублей Чуть более трети граждан России считают достаточной размер пенсии на уровне 20-30 тысяч рублей. Такие данные, как сообщает издание Известия , были получены в ходе опроса Российского государственного социального университета (РГСУ). trud 5:18:00 CET