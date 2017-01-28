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28 Январь 2017 г.
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13:35 Петербуржцы вышли на сход против передачи Исаакиевского собора РПЦ
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На Марсовом поле в Петербурге началась акция против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Как сообщает корреспондент Росбалта, сейчас на мероприятие собралось порядка 500 человек. Так как официальный митинг не был согласован, акция проходит в формате встречи граждан с депутатами.
rosbalt 11:45:00 CET
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