На Марсовом поле в Петербурге началась акция против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Как сообщает корреспондент Росбалта, сейчас на мероприятие собралось порядка 500 человек. Так как официальный митинг не был согласован, акция проходит в формате встречи граждан с депутатами. rosbalt 11:45:00 CET