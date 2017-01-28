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28 Январь 2017 г.

13:35 Петербуржцы вышли на сход против передачи Исаакиевского собора РПЦ

На Марсовом поле в Петербурге началась акция против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Как сообщает корреспондент Росбалта, сейчас на мероприятие собралось порядка 500 человек. Так как официальный митинг не был согласован, акция проходит в формате встречи граждан с депутатами.

rosbalt 11:45:00 CET

28.01.2017 16:02 : В Петербурге готовят референдум по вопросу передачи Исаакиевского собора в ведение Русской церкви

echomsk 14:06:00 CET

Директор Исаакия призвал подчиненных не выходить на акцию против передачи собора РПЦ

interfax-ru 4:52:00 CET

В Петербурге объявили о начале кампании гражданского сопротивления против передачи Исаакиевского собора РПЦ

novayagazeta 15:08:00 CET

Общество охраны памятников попросит власти оставить Исаакий в ведении города

life 14:10:00 CET

РПЦ считает политизированной ситуацию с Исаакием

vesti 18:03:00 CET

На Марсовом поле проходит акция оппозиции против передачи Исаакия РПЦ

life 11:38:00 CET

Митинг на Марсовом поле в защиту Исаакиевского собора

rbc 15:58:00 CET

Перед акцией протеста в Петербурге вывесили баннер за передачу Исаакиевского собора РПЦ

vz 11:06:00 CET

655 Петербуржцы вышли на сход против передачи Исаакиевского собора РПЦ (фото) Власти не согласовали акцию, так что она проходит в формате встречи граждан с депутатами.

rosbalt 12:45:00 CET

В Петербурге 5 тысяч выступили против передачи Исаакиевского собора церкви

charter97 18:51:00 CET

В Петербурге акция против передачи Исаакия РПЦ собрала 5 тысяч человек

svobodanews 15:13:00 CET

Суд Петербурга отказался принимать иск о законности передачи Исаакия РПЦ

interfax-ru 4:52:00 CET

Судебная инстанция отказалась принимать иск петербуржцев, так как распоряжение комитета не является окончательным решением, а представляет собой всего лишь утвержденный план

interfax-ru 4:52:00 CET

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