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28 Январь 2017 г.

23:57 На заправке в Махачкале прогремел взрыв

Взрыв произошел на автозаправке в поселке Степной близ Махачкалы, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщил источник в экстренных службах региона. Около 22:15 на АЗС в дачном обществе Пальмира (пригород Махачкалы) прогремел взрыв. На месте происшествия работают спасатели, выехала бригада скорой помощи, сказал источник.

rosbalt 22:48:00 CET

Мощный взрыв прогремел на автозаправке в пригороде Махачкалы

newsru 21:16:00 CET

В пригороде Махачкалы на АЗС произошел взрыв

ng 21:16:00 CET

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