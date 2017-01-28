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28 Январь 2017 г.
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23:57 На заправке в Махачкале прогремел взрыв
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Взрыв произошел на автозаправке в поселке Степной близ Махачкалы, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщил источник в экстренных службах региона. Около 22:15 на АЗС в дачном обществе Пальмира (пригород Махачкалы) прогремел взрыв. На месте происшествия работают спасатели, выехала бригада скорой помощи, сказал источник.
rosbalt 22:48:00 CET
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