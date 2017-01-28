23:57 На заправке в Махачкале прогремел взрыв Взрыв произошел на автозаправке в поселке Степной близ Махачкалы, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщил источник в экстренных службах региона. Около 22:15 на АЗС в дачном обществе Пальмира (пригород Махачкалы) прогремел взрыв. На месте происшествия работают спасатели, выехала бригада скорой помощи, сказал источник. rosbalt 22:48:00 CET Мощный взрыв прогремел на автозаправке в пригороде Махачкалы newsru 21:16:00 CET В пригороде Махачкалы на АЗС произошел взрыв ng 21:16:00 CET